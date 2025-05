Salute, un odg in Consiglio comunale per "sviluppare politiche sanitarie per gli esclusi"

Con riferimento agli studi dell’Istituto superiore di sanità in tema di migranti irregolari, homeless, detenuti, il Consiglio comunale ha approvato un Ordine del giorno presentato dalla consigliera Ivana Garione (Moderati) di invito alla Regione Piemonte per promuovere la creazione di un sistema informativo che consenta una raccolta sistematica dei dati sulla salute delle persone in condizione di grave marginalità socio sanitaria in collaborazione con le Asl, gli istituti penitenziari, le organizzazioni del Terzo settore e Dors, il centro di documentazione per la promozione della salute.

Il Consiglio chiede sostegno a iniziative di formazione degli operatori sanitari dei servizi territoriali per migliorare l’assistenza e l’integrazione delle politiche sociosanitarie a favore delle persone in condizione di grave marginalità; invita a favorire la realizzazione di studi e ricerche epidemiologiche sullo stato di salute dei medesimi soggetti, coinvolgendo le Università e gli enti di ricerca locali; sollecita l’inclusione di tali tematiche nei piani regionali di salute e di prevedere adeguati finanziamenti dei progetti volti a migliorare l’assistenza.