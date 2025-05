Il sindaco Lo Russo incontra sindaco e vicesindaco di Riyadh

Alta formazione universitaria, attrazione di investimenti, transizione digitale e smart city sono stati i temi al centro dell’incontro con i rappresentanti della Municipalità di Riyadh.

A margine dell’Arab European Cities Dialogue il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha infatti incontrato il sindaco della capitale dell’Arabia Saudita che ospita l’edizione di quest’anno dell’evento, il principe Faisal bin Abdulaziz Al Muqrin e successivamente il vicesindaco con delega alla smart city Faouzi Achbar.

Riyadh, in qualità di città ospitante, si propone di dimostrare il ruolo crescente della regione nel dialogo urbano globale e di mostrare buone pratiche di innovazione urbana. Per questo il Forum ospitato in questi giorni ha in programma sessioni di alto livello per favorire lo scambio di buone pratiche sulle sfide urbane, ma anche incontri strutturati volti a esplorare opportunità di collaborazione tra città e confronti tra rappresentanti delle città e istituzioni finanziarie su strategie di finanziamento, nonché occasioni per presentare progetti a potenziali investitori.

“Siamo convinti – spiega il sindaco Stefano Lo Russo – che far conoscere Torino e le cose che ha fatto e sa fare rappresenti un grande volano anche nell’attrazione di potenziali investimenti e nella promozione del nostro sistema produttivo e universitario”. E proprio l’alta formazione universitaria è stata al centro dell’incontro con il sindaco Faisal bin Abdulaziz Al Muqrin insieme all’attrattività di Torino per potenziali investimenti, soprattutto in campo culturale. Tra gli argomenti affrontati, la possibilità di scambi culturali tra la National Library di Riyadh e la futura Biblioteca Civica Centrale che sorgerà a Torino Esposizioni.

Con il vicesindaco con delega alla smart city Faouzi Achbar e il direttore alla smart city di Riyadh si è invece parlato di innovazione e transizione digitale applicate a settori come mobilità, energia, servizi pubblici. Il sindaco ha illustrato la tecnologia del Digital Twin su cui Torino è al lavoro e della quale si era discusso nella sessione plenaria dei lavori di questa mattina.