Collegno, i lavori della palestra Matteotti affidati a una nuova ditta con consegna entro settembre

"Ci teniamo ad aggiornare la scuola, le famiglie e gli studenti sui vari sviluppi di questa vicenda - spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Stiamo seguendo passo dopo passo tutte le fasi, abbiamo a cuore che si risolva al più presto questa situazione complicata ma che ci auguriamo vivamente che non si presenti mai più".

Gli affidamenti per i lavori della nuova palestra risalgono infatti al 2022, con un ritardo sulla consegna dei lavori da quell’anno e una difficoltà non solo per l’ufficio dei Lavori Pubblici ma anche le tante famiglie che aspettano di usufruire di uno spazio importantissimo all’interno di una scuola come la palestra. Il Comune garantisce agli studenti il trasporto scolastico degli alunni verso la palestra della Scuola Cattaneo da ormai quasi due anni, caricandosi di una spesa importante in attesa del termine dei lavori, che purtroppo ha sempre più tardato ad arrivare.