Università, dalla Sala Rossa la richiesta di maggiori tutele per ricercatrici e ricercatori

Il Consiglio Comunale ha approvato, questo pomeriggio, una mozione (prima firmataria Sara Diena) con la quale si impegna il Sindaco e la Giunta a fare sua e inoltrare al Governo italiano la richiesta di abrogare, per quanto concerne il DDL "Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca", gli articoli 22- bis, 22-ter e 22-quater. Il documento evidenzia, tra le criticità, "l’assenza di tutele fondamentali, quali l’accesso all’indennità di disoccupazione (artt. 7, legge 22 maggio 2017, n. 81, e 15, comma 15-bis, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22) e la possibilità di conferimento diretto delle borse su fondi esterni su proposta del Principal Investigator del progetto di ricerca". Inoltre, "la figura del professore aggiunto, di cui all’art. 22-quater del DDL A.S. 1240, appare ampiamente sovrapponibile a quella del professore a contratto, disciplinata dall’art. 23 della legge n. 240 del 2010, rendendone superflua l’introduzione".

Il documento, inoltre, impegna inoltre l’Amministrazione ad inoltrare al Governo italiano la richiesta di "prevedere un finanziamento strutturale del pre-ruolo universitario e delle posizioni di tenure track (percorso di conferma), da implementarsi attraverso un significativo incremento delle dotazioni per i Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) e il Programma Operativo Nazionale (PON) nonché l’introduzione di un apposito articolo nei criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), destinando risorse specifiche e annualmente vincolate al reclutamento e alla stabilizzazione del personale di ricerca".