Da sabato 27 torna il Mercatino di Natale dell'Ugi

Un appuntamento che tutti stavano aspettando sta finalmente per tornare: sabato 27 novembre, infatti, inaugurerà il Mercatino di Natale dell'UGI presso i locali di UGIDUE in Corso Dante 101 a Torino. Tutti i giorni fino a venerdì 24 dicembre, dalle 11 alle 19, sarà possibile fare regali solidali per aiutare i bambini e i ragazzi malati di tumore in cura presso l'Ospedale Infantile Regina Margherita e le loro famiglie.

Il sostegno all'UGI si concretizzerà non soltanto nelle tradizionali attività di accoglienza residenziale come Casa UGI, la struttura di Corso Unità d'Italia 70 riconosciuta come un'eccellenza del settore, e di assistenza all'interno dell'ospedale, ma anche in nuove e innovative progettualità legate alla ricerca scientifica, al reinserimento sociale, scolastico e lavorativo dei piccoli fuori terapia oncologica che hanno necessità di recuperare o consolidare il proprio benessere psico-fisico. Per chi non riuscisse a visitare il Mercatino di persona, c'è sempre la possibilità di scegliere il proprio dono online all'indirizzo https://regalisolidali.ugi-torino.it/natale. Per informazioni è possibile consultare il sito www.ugi-torino.it, telefonare ai numeri 0116649424/3314343335 o scrivere una e-mail all'indirizzo spr@ugi-torino.it.