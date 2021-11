I taxisti in sciopero invadono piazza Vittorio e via Po: "Draghi favorisce le multinazionali" [FOTO e VIDEO]

I taxisti in sciopero invadono piazza Vittorio, via Po e le strade di Torino. Questa mattina, a livello locale e nazionale, nuovo stop delle auto bianche dalle 8 alle 22 "contro la politica collusa con le multinazionali".

Protesta con il Ddl Concorrenza

La protesta di Fita-Cna, Ascom taxi, Usb, Uiltrasporti, Unica-Cgil e Uritaxi è in primis contro il ddl Concorrenza del governo Draghi. Nello specifico viene chiesto il ritiro dell'articolo 8 con il quale - secondo la categoria - si va a deregolamentare il settore, a favore delle multinazionali. L' articolo prevede una riforma del trasporto pubblico non di linea, quindi taxi e Ncc.

"Taxisti al servizio collettività"

Da qui la decisione di incrociare le braccia, occupando prima all'alba le strade della città con un maxi-serpentone di taxi, che si è poi diretto in piazza Vittorio, occupata per più di metà. Alle 10 un mini-corteo di taxi è partito da piazza Castello, verso la Gran Madre, bloccando per una decina di minuti via Po.

"Siamo davvero esausti - si legge su un volantino affisso ai finestrini, a firma dei tassisti torinesi - e vogliamo chiarire una volta per tutte che il tassista è al servizio della collettività senza aggravio alcuno sui costi della stessa, se non quanto ne usufruisce".

"Tutte le altre chiacchiere sulle ottimizzazioni e sostenibilità del servizio per la tutela del consumatore sono ingannevoli ad esclusivo uso e consumo di coloro che hanno il solo scopo di lucrare sui lavoratori" concludono.

Dopo essersi ritrovati in piazza Vittorio, i taxisti hanno proseguito in un corteo a piedi sotto i portici di via Po, diretti in piazza Castello.