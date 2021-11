Treseizero: un successo il meeting informativo sui rischi d’impresa

La scorsa settimana (18 novembre) la rete d’impresa Treseizero, ha organizzato presso l’Hotel Villa Beccaris di Monforte d’Alba, il primo meeting informativo sui rischi d’impresa, argomento ostico che ha suscitato un forte interesse da parte delle aziende partecipanti.

Treseizero nasce nel 2020 dall’unione di competenze fra 7 aziende del territorio piemontese che hanno come obiettivo comune la sicurezza, una rete d’impresa volta a sostenere ed accompagnare il business delle aziende in modo integrato utilizzando metodologie, esperienze e software evoluti che implementano costantemente una visione globale dell’impresa stessa in tutte le sue dinamiche e peculiarità.

I servizi offerti coprono a 360 gradi le esigenze delle aziende, in termini di Sicurezza sul lavoro, Assistenza alla Direzione d'impresa e Controllo di Gestione, Sicurezza informatica e Cyber Security, Sicurezza alimentare e Ingegneria per la digitalizzazione.

Cinzia Pasero - Perché avete organizzato questa serata?

"Perché questo è l’approccio corretto, moderno e diretto con cui confrontarci con l’imprenditoria piemontese. Portiamo informazione nelle aziende del nostro territorio. Un evento è un momento dedicato nel quale potersi concentrare su temi importanti, sensibili, da affrontare con consapevolezza e confronto con professionisti del settore. Seguiranno altri eventi, tematici ed itineranti".

Bruno Piercarlo – Ogni giorno i media locali e nazionali parlano di frodi e furti informatici per le aziende, un fenomeno che da 3 anni è in forte crescita, vero?

"Purtroppo sì e siamo solo all’inizio. Le do alcuni dati: un attacco hacker avviene ogni 11”; ci sono più di 560.000 nuovi malware che impattano negativamente tutti i giorni sulle nostre reti informatiche; in Itala si registra un aumento del 40% di attacchi a settimana e l’Italia è il secondo paese in Europa per attacchi subiti; il 74% degli attacchi ha esiti “molto importanti” sulla sicurezza dei dati, il 20% importanti... Potrei continuare ma non voglio fare terrorismo psicologico, suggerisco di affidarsi ad esperti e valutare bene la situazione".

Giovanni Polidoro – Fare impresa negli anni ‘90 comportava gli stessi rischi di oggi?

"Gli anni ‘90 sono un bel ricordo per tutti, c’era prosperità, tutti eravamo più rilassati e meno tesi e non c’erano i rischi che gli imprenditori corrono oggi. Il film è cambiato, oggi l’imprenditore deve essere attento, seguito e accompagnato nella gestione dell’impresa e noi siamo qui per questo".

Daniel Baridon – Quali sono i principali rischi personali per la sua impresa a cui può essere soggetto un imprenditore di oggi?

"La nuova normativa entrata in vigore sui rischi d’impresa mette in primo piano l’imprenditore col suo patrimonio personale. I tempi sono cambiati e tutti dobbiamo adeguarci per non incorrere in pesanti sanzioni o provvedimenti che potrebbero essere molto severi ed in alcuni casi irreversibili. Bisogna aprire gli occhi e con un buon controllo di gestione si possono evitare problemi all’azienda, ai suoi amministratori ed all’imprenditore".

Davide Dotta – Perché appoggiarsi alla rete d’impresa Treseizero?

"Perché con Treseizero si ha una consulenza a 360°, davvero. La rete è nata dall’esperienza decennale di imprenditori affermati che hanno condiviso un problema, quello della dissociazione delle regole che risolvono i problemi alle imprese, mi spiego meglio abbiamo notato che molti imprenditori si affidano a consulenti o fornitori che analizzano la singola situazione e non considerano l’azienda nel suo complesso. Fare impresa significa allargare il raggio d’azione a 360° a vantaggio degli imprenditori. La nostra esperienza, le nostre professionalità costituiscono un punto fermo nell’analisi e nella soluzione dei problemi delle aziende".

Ricordiamo che i partner che costituiscono la Treseizero sono:

Gruppo 3c, che conta un pull di tecnici specializzati in sicurezza informatica, infrastrutture intelligenti e cloud;

Gruppo Polaris, società di ingegneria specializzata in sicurezza sul lavoro, qualità e ambiente;

Studio Dotta, che si occupa di contributi a fondo perduto e bandi alle micro, piccole e medie imprese;

Optima Cervisie, specializzata nella consulenza sulla sicurezza alimentare, sistemi di qualità, certificazioni e disciplinari di prodotto;

Nervi Intermediazioni Assicurative, che si occupa della gestione assicurativa delle aziende, dei loro beni e del benessere del personale;

Smart Management Control, specializzata in gestione fiscale e sistemi di controllo di gestione;

Studio Leonardo, società di ingegneria per la digitalizzazione specializzata nella valutazione dei rischi e gestione e progettazione in sicurezza.

Per maggiori informazioni:

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/rete-treseizero/

Sito internet www.Retetreseizero.it