Gio Evan arriva al Teatro Colosseo

Arriva al Colosseo, reduce dalla sua prima apparizione al Festival di Sanremo con il brano Arnica, lo scrittore, poeta, musicista e artista di strada Gio Evan.

L'appuntamento è per venerdì 3 dicembre alle ore 21 con lo spettacolo "Abissale".

Nome d'arte di Giovanni Giancaspro, Gio Evan ha già raggiunto i 14 milioni di ascolti e l'ultimo libro per Rizzoli, Ci siamo fatti mare, è stato in testa alle classifiche.

A vent'anni ha scritto il suo primo "Il florilegio passato", una raccolta in versi sul suo viaggio in India[1]; libro autoprodotto e distribuito dallo stesso autore per le strade in Italia[1].

La sua fama è cresciuta grazie anche al successo su social network come Instagram e Facebook[3] in cui condivide brevi aforismi in versi tratti dalle sue opere.