Criticità nelle carceri di Torino: i sindacati di polizia chiedono un sopralluogo urgente. "Condizioni penose"

locali dell’Istituto del carcere di Torino, con la presente, le scriventi organizzazioni chiedono un urgente sopralluogo non procrastinabile al fine di verificare tutti i locali indicati in oggetto e comunque, chiedono, la verifica di tutti i locali - nessuno escluso - onde certificarne la loro igiene e la loro idoneità a tutela della salute di tutti ".

La richiesta è motivata, si legge nel documento firmato dai segretari sindacali, "anche dal fatto che potrebbero verificarsi serie e gravi situazioni di epidemie non controllabili anche in considerazione dell’elevato sovraffollamento circa il 35% in più rispetto all’attuale capienza". E scrivono anche di "molti