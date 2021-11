Harry Potter e Jabba protagonisti del maxi-gioco di Natale in piazza Castello e Vittorio

Harry Potter, ma anche il grande Jabba di Guerre Stellari: sono due dei protagonisti del maxi-gioco che verrà organizzato da Fondazione per la Cultura Torino, in occasione del Natale. Una manifestazione inserita nel calendario di eventi che accompagneranno i torinesi dall’8 dicembre sino al 6 gennaio 2022.

Percorso da piazza Castello a piazza Vittorio

Al momento non sono ancora stati definiti i giorni di svolgimento, ma il maxi-gioco per grandi e piccini partirà da piazza Castello per concludersi in piazza Vittorio ai piedi del grande albero natalizio. Come un grande tabellone si partirà davanti a Palazzo Madama, dove le persone potranno collegarsi alla web app gratuita che li condurrà nel magico mondo del Natale.

In piazza Castello anche Flip e le storie di Natale

Il percorso prevede lo start in piazza Castello con Jabba, che “traghetterà gli ospiti in una straordinaria esperienza all’interno di un Natale “Freak”. A seguire ci sarà l’Harry Potter Academy, un laboratorio in cui i professori della Scuola di Hogwarts insegneranno ai bambini le più importanti arti magiche. Sempre davanti alla Regione ci saranno poi “Flip. I pensieri felici” e le storie di Natale. La conclusione è prevista in piazza Vittorio, dove si potranno scattare foto impossibili.

Nel weekend di Natale 4 appuntamenti con artisti

Nei weekend, dopo l’apertura della casella del calendario dell’Avvento, si potrà assistere in piazza Vittorio al “A variety Xmas show”, quattro appuntamenti con artisti italiani e internazionali.