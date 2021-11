Torino si prepara al Natale con l'albero in piazza Vittorio e la "mostra animata" delle Circoscrizioni al Padiglione 3

Torino si prepara al Natale e tra le novità del 2021, oltre al tradizionale albero e presepe dell'Avvento che si spostano in piazza Vittorio, arriva una "mostra animata" delle Circoscrizioni nel Padiglione 3 di Torino Esposizioni. Ieri la giunta Lo Russo ha approvato una delibera di collaborazione con la Fondazione per la Cultura, che si occuperà di realizzare un calendario di eventi che animeranno la Città dal prossimo 8 dicembre, stanziando in favore di quest'ultima oltre 47 mila euro.