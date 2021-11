Dalla bagna cauda al vestito, fino alle farmacie: a Torino è Black Friday (FOTO)

A Torino, come nel resto d'Italia, è tempo di Black Friday 2021. Domani, anche se qualcuno ha già anticipato ad oggi o agli scorsi giorni, partiranno gli sconti. Un'occasione per molti di fare già gli acquisti per le festività natalizie.

27 mln di italiani pronti al Blavk Friday

Come spiega Codacons, sono 27 milioni gli italiani pronti a fare acquisti in occasione del prossimo Black Friday, con una crescita di acquirenti dell'8% rispetto al 2020. Il 39% dei regali di Natale sarà acquistato proprio durante la settimana di sconti; il 61% delle compere avverrà online, mentre il 39% dello shopping si concentrerà nei negozi fisici.

Saldi negli shop più eleganti e catene low cost

Ed in quest'ultimo caso chi deciderà di fare una passeggiata nel centro di Torino avrà solo l'imbarazzo della scelta. A farla da padrone sono i negozi di abbigliamento: "saldi anticipati" negli shop più eleganti, dai cashmere di Falconeri di via Roma alle borse e scarpe di Pavin in piazza San Carlo, fino a De Wan che propone anche accessori per i 4 zampe. Guardando alle grandi catene possibilità di affari da Mango e Sisley, fino all'intimo di Tezenis. Gioielli in sconto da Pandora, dove questo pomeriggio moltissime giovani ragazze erano in coda per comprare un ciondolo da appendere al braccialetto.

Sconti su formaggio, vino e bagna cauda

Ma ormai il Black Friday ha contagiato tutti i settori. In piazza San Carlo propone riduzioni di prezzo, dal 25 al 29 novembre, Biraghi. Chi entra nel negozio, subentrato al tempio del cibo torinese Paissa, grazie alla tessera dello store può riempire il cestino dei tradizionali prodotti dell'azienda casearia come formaggio e latte, ma non solo. A metà prezzo o quasi Barolo, birra, caffè Vergnano, bagna cauda del Monferrato, savoiardi e plin. "Abbiamo un occhio alla tradizione - spiega il responsabile del negozio - ma anche al portafoglio e a quello che succede: vogliamo stare al passo coi tempi".

Cosmetici e prodotti di bellezza in saldo