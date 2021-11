FestivaLieve ad Asti: tra i protagonisti di oggi Simona Ventura e Gianluca Zambrotta

Tra i numerosi eventi in programma quest’oggi per porre l’attenzione sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, spicca per importanza dei relatori l’appuntamento in programma alle 18.30 al Palco 19 con la conferenza, ad ingresso libero, ‘ Donne per le donne. Esperienze al femminile’.

Nell’ambito dell’evento, che apre anche il fine settimana di appuntamenti astigiani con la prima edizione del ‘FestivaLieve’ – manifestazione culturale voluta dall’associazione Feed di Asti, in parternariato con Comune, Provincia e Regione, in occasione della prima Fiera nazionale del tartufo di Asti – il giornalista Giovanni Terzi modererà un incontro che vedrà protagoniste Simona Ventura (compagna di vita di Terzi e madrina della manifestazione), l’assessore regionale alle Pari opportunità Chiara Caucino, l’assessore comunale alle Pari opportunità Elisa Pietragalla, l’assessore comunale alle Manifestazioni Loretta Bologna, la presidente dell’Unione Industriali di Asti Paola Malabaila e la presidente dell’Ente Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba Liliana Allena.

Le citate signore dialogheranno sulla resilienza delle donne, la capacità di fare rete e anche su ciò che rende le donne più sicure e più forti.

Alle 21 si proseguirà, sempre al Palco 19, con un incontro incentrato sullo sport. Infatti il giornalista Davide Chicarella intervisterà il campione del Mondo 2006 Gianluca Zambrotta e Lorenzo de Silvestri, eccellente terzino destro in forza al Bologna, con un passato nella Lazio, Fiorentina, Sampdoria e nel Torino. Biglietti a 1 euro + diritti di prevendita.