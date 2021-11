"Un parco all'opera": a Grugliasco opera lirica e teatro popolare fino all'11 dicembre

L'Istituto per i beni marionettistici e il teatro popolare, la società Le Serre e la città di Grugliasco organizzano “Un Parco all’Opera”, un ciclo di tre concerti al parco Culturale Le Serre di Grugliasco per riscoprire il gusto dell’opera lirica intesa come un teatro profondamente popolare nella sua immediatezza fatta di emozioni e di grandi passioni.