Su Netflix arriva Il treno dei bambini: il film tratto dal romanzo di Viola Ardone e girato in Piemonte

In uscita su Netflix il 4 dicembre, Il treno dei bambini, tratto dall'omonimo romanzo di Viola Ardone.

Girato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e diretto da Cristina Comencini, ha visto alcune delle riprese all'interno e all'esterno del Teatro Regio, insieme a Piazza Castello.

A interpretare i protagonisti sono Barbara Ronchi (Derna), Serena Rossi (Antonietta Speranza), Christian Cervone (Amerigo Speranza), Antonia Truppo, Francesco Di Leva, Stefano Accorsi (Amerigo da adulto), Giorgia Arena (Rosa Benvenuti), Beatrice Schiros. Monica Nappo, Nunzia Schiano, Dora Romano.

Prima di essere trasmesso sulla piattaforma streaming, il lungometraggio è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma.

La trama

È il 1946. Amerigo Speranza lascia Napoli e sale su un treno per attraversare l’Italia e trascorrere alcuni mesi al Nord. Non si è mai allontanato dal rione e da sua madre Antonietta e non sa cosa significhi la separazione. A Modena troverà Derna e una nuova famiglia e scoprirà che il suo cuore è irrimediabilmente spezzato a metà, ma serviranno molti anni per scoprire la verità: che l’amore non è solo accogliere, ma anche lasciare andare.”