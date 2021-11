Melanzane: proprietà e ricette semplici da preparare

Le melanzane sono ortaggi deliziosi, versatili e molto amati nelle cucine di tutto il mondo. In quella italiana sono spesso direttamente correlate alla Parmigiana, il piatto tipico e gustoso che si sublima in forno e che tutti abbiamo assaggiato almeno una volta nella vita. Ovviamente le ricette a base di melanzane sono molte di più e oggi te ne presentiamo qualcuna da provare assieme ad alcune informazioni utili per la salute e per chi ha a cuore la qualità di ciò che porta a tavola.

Ricette e idee per preparare le melanzane

Partiamo subito con il dire che la cottura al forno è una delle più conosciute quando parliamo di melanzane. Difatti basta grigliarle o friggerle, spolverarle con pomodoro e mozzarella e parmigiano per ottenere un piatto a cui nessuno può resistere.

A tale proposito devi sapere che la Parmigiana non è l’unico modo di prepararle per cui ecco come preparare delle squisite melanzane al forno in modi diversi dai soliti ma sempre gustosi e filanti.

In altri casi il miglior modo di prepararle si fonda sulla semplicità di una cottura leggera e a ridotto contenuto di grassi e calorie. Ti basta tagliare le melanzane a fette sottili e grigliarle per poi condirle con olio extravergine d’oliva, aglio, sale e prezzemolo fresco.

Se cerchi qualcosa di più sfizioso puoi provare le polpettine di melanzane il cui procedimento richiede di mescolare la polpa con uovo, parmigiano e ricotta per formare delle piccole palline da cuocere in padella o in forno.

Un alimento gustoso e a ridotto contenuto calorico

Le melanzane sono un alimento ricco di fibre e di acqua e contengono solamente 18 kcal per 100 grammi di porzione. Chiaramente se le friggiamo o le impastiamo con altri ingredienti il contenuto calorico tende a salire ma questo è un altro discorso.

Dopotutto per mangiare bene non possiamo nutrirci solo di lattuga e carote, giusto? Ciò che conta è saper controllare le porzioni per cui possiamo ben dire che anche un piatto di melanzane cotte in forno debba far parte di un’alimentazione sana e variegata.

Il 92,7% della melanzana è costituito di acqua mentre la restante parte è distribuita in carboidrati, fibre e tracce trascurabili di proteine vegetali. Inoltre la melanzana assorbe molti Sali minerali dal terreno, motivo per cui risulta essere particolarmente ricca di potassio e fibre, essenziali per la salute del tratto intestinale e per placare il senso di fame.

Le mille proprietà delle melanzane per il benessere del corpo

La melanzana assomiglia molto al carciofo per via delle sue proprietà benefiche. Difatti contiene interessanti quantitativi di cinarina, utile per il riequilibrio delle funzioni epatiche. Questa stimola le attività del fegato ma è anche utile per contrastare i livelli di colesterolo cattivo, responsabile di gravi e pericolose patologie cardio-circolatorie.

È altresì ricca di potassio e di Sali minerali per i quali è un potente aiuto per chi soffre di stipsi e di irregolarità intestinale. Inoltre è consigliata per chi ha problemi di aterosclerosi, gotta, oliguria e anemia. Infine la melanzana vanta ottime proprietà diuretiche e depurative ma anche antinfiammatorie ed emollienti.

Per tutte queste ragioni la melanzana è un vero toccasana che i laboratori più all’avanguardia utilizzano per produrre cosmetici a base di cinarina con i quali prendono vita soprattutto creme anti-rughe e detossinanti.

Molto in voga sono anche gli integratori a base dei principi attivi in essa contenuti, utili per uomini e donne che soffrono di problemi al fegato e all’intestino. Insomma sono un vero toccasana ma anche un alimento buono, versatile e facile da preparare che non può mancare in nessuna cucina!