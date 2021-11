I volontari della Protezione civile di Nichelino a supporto di cittadini e anziani per aderire alla terza dose

I volontari della Protezione civile di Nichelino a supporto degli anziani per aderire alla terza dose

Il motto del sindaco di Moncalieri Paolo Montagna 'nessuno indietro avanti insieme', è fatto proprio anche dai 'cugini' di Nichelino.

A partire dalla prossima settimana, tutti i mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e i giovedì dalle 17 alle 19, i Volontari e le Volontarie della Protezione Civile di Nichelino saranno a completa disposizione per guidare i cittadini e soprattutto gli anziani che avranno bisogno di supporto nell’inserimento dati per aderire alla campagna di vaccinazione della terza dose.

Una iniziativa fortemente voluta dal sindaco (e medico) Giampiero Tolardo e dall'assessore Fiodor Verzola, in un periodo in cui i nuovi casi di Covid sono in aumento, anche se il loro impatto sulle ospedalizzazioni è piuttosto limitato.