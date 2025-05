Il cuore di Nichelino batte per aiutare l'associazione Il Raggio di Sole e i bambini affetti da autismo

Il grande cuore di Nichelino ancora una volta ha battuto forte per aiutare chi ne ha più bisogno.

Un successo l'ottava edizione del Memorial Nolè

La partita benefica in memoria di Donato Nolè, il giovane barista nichelinese morto a bordo del suo scooter in un incidente accaduto nella notte tra il 7 maggio e l’8 maggio 2017, ha radunato una piccola folla sabato sui campi del Nichelino Hesperia di via Prunotto.

Il Memorial, giunto all’ottava edizione, ha visto affrontarsi le squadre dell’Asd Nichelino Hesperia e una selezione dei Primi Calci 2016. Un centinaio gli spettatori presenti sugli spalti, che hanno permesso di raccogliere circa 500 euro.

Il ricavato per l'associazione Il Raggio di Sole

Tutto il ricavato della giornata è stato devoluto all’associazione Il Raggio di Sole che lo destinerà per intero ai progetti psico-educativi per bambini e ragazzi affetti da di autismo.

La famiglia Nolè, presente alla giornata, ha ringraziato il comitato Croce Rossa di Nichelino per la vicinanza. L'assessore allo sport Francesco Di Lorenzo, al termine della premiazione, ha sottolineato la grande valenza sociale e solidale della giornata, che ha dimostrato come la città ricorda chi ha avuto meno fortuna e per questo scende in campo con iniziative solidali come questa.