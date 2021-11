Reazione ad una calamità improvvisa, i Vigili del fuoco di Torino impegnati in una esercitazione nazionale (FOTO)

Quinta settimana di esercitazione nazionale che ha visto protagonista il comando di Torino dal 23 al 27 in contemporanea con gli altri comandi della regione per testare la capacità di risposta nazionale in caso di calamità con la mobilitazione delle colonne mobili. L’esercitazione ha visto impegnati i Vigili del fuoco su diversi scenari su tutto il territorio provinciale.

Tra gli scenari si inserisce l’esercitazione di squadre USAR (Urban Search And Rescue) e dei cinofili svolta nel campo macerie della scuola nazionale cinofili di Volpiano. Nella settimana di addestramento, USAR e cinofili in azione tra le macerie di edifici crollati per testare l’operatività nelle ricerche di dispersi in ambiente urbano. Sulla diga delle Gorge di Susa svolta una manovra speleo alpino fluviale per simulare un soccorso a persone in pericolo.

Presso la sede centrale di corso Regina Margherita il personale ha avuto modo di testare nuovi sistemi di spegnimento e l’utilizzo di nuove attrezzature tecniche innovative da utilizzare negli interventi per incidenti stradali, oltre ad un’attività per la costruzione di opere provvisionali.