Moncalieri va alla ricerca di assistenti amministrativi e informatici

Come ha spiegato il sindaco Paolo Montagna, a Moncalieri prosegue "e continuerà per tutto il 2022 la stagione dei concorsi in Comune". Una notizia importante e confortante, in un periodo in cui si deve fare la conta con crisi, chiusure e penuria di opportunità di impiego.

La Città ha pubblicato due nuovi bandi per quattro posti di lavoro: sono disponibili 3 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di assistente amministrativo (Cat. C), per il quale le domande andranno inviate entro le ore 12 del prossimo 6 dicembre. Il Comune di Moncalieri offre inoltre 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di assistente informatico (Cat. C), per il quale le domande andranno inviate entro le ore 12 del 20 dicembre.