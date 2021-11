La richiesta dei Consiglieri comunali della Lega: "Urgente rivedere la rete delle piste ciclabili"

"E' urgente che la nuova amministrazione comunale riveda l'intera rete di piste ciclabili realizzata dalla giunta Appendino sulla spinta del furore ideologico. Bisogna rimettere in sicurezza strade, marciapiedi e attraversamenti pedonali, diventati sempre più pericolosi a causa di una viabilità confusa, che spesso viola le stesse norme del codice della strada". A chiederlo, all'indomani dell'investimento di un giovane ciclista di 14 anni in corso Francia, i Consiglieri comunali della Lega Elena Maccanti, Fabrizio Ricca e Giuseppe Catizone.

"Ieri sera - ricordano - l'ennesimo incidente sulla pista ciclabile di piazza Rivoli. Da tempo i residenti e il Comitato Parella, inascoltati, ne denunciano la pericolosità e chiedono modifiche al tracciato, una situazione che si ripete in molte altre aree della città e su cui occorre intervenire urgentemente".

Gli esponenti del Carroccio annunciano che lunedì presenteranno "la formalizzazione di una serie di atti in Consiglio comunale per sottoporre a revisione le piste già realizzate che hanno palesato pesanti criticità e rivedere i progetti di quelle in via di realizzazione, su cui pesano i tanti rilievi delle circoscrizioni interessate, ignorati dall'allora amministrazione grillina".