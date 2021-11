Mala movida, la denuncia di Montaruli e Alessi (FdI): "Corso Giulio Cesare ormai fuori controllo"

Non accennano a diminuire gli episodi di mala movida, con assembramenti ed eccessi di ogni genere, in Circoscrizione 7. La deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e Patrizia Alessi , capogruppo della Circoscrizione di FdI, parlano di un " corso Giulio Cesare ormai fuori controllo ".

"I soliti anarchici fanno ciò che vogliono, ballano e sentono musica in mezzo a corso Giulio. È ora di dire basta, il Quartiere Aurora non merita questi disagi continui", ha dichiarato Patrizia Alessi. "Chiederò quanto prima un incontro con il Prefetto, tanti di quei ragazzi hanno anche occupato la palazzina di via Bersezio creando disagi ai vicini di casa. È ora di ristabilire le regole di civile convivenza, le Autorità di Torino devono provvedere!".