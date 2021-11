Mariella Grisà e Mauro Trombin nuovi portavoce di Europa Verde-Verdi Piemonte

"Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, siamo sicuri di rappresentare tutti gli iscritti di Europa Verde-Verdi Piemonte. Ringraziamo l'esecutivo uscente per il lavoro fatto fino ad oggi, crediamo nella continuità del percorso intrapreso tre anni fa, cercando di portare ancora di più all'interno delle istituzione il pensiero Verde": così dichiarano i due nuovi Co-Portavoce eletti Mariella Grisà e Mauro Trombin. La mozione Pizzi-Cervini ha perso rappresentando solo una risicata minoranza all'interno dell'esecutivo Regionale.

"Sono molto contenta della elezione di Grisà e Trombin", dichiara Tiziana Mossa ( Co-portavoce regionale uscente e membro della Direzione Nazionale di Europa Verde-Verdi ). "Ho creduto fortemente nella loro candidatura , sostenendoli perché la loro proposta politica è stata la più rappresentativa di tutto il Piemonte. Auguro a loro un buon lavoro, trovando sempre il mio sostegno e il contributo per il bene dei Verdi in Piemonte e in Italia".