Corecom, numeri da record con oltre 35mila conciliazioni e 12 milioni restituiti ai cittadini

Il Corecom - Comitato Regionale per le Comunicazioni ha presentato presso la sede del Consiglio Regionale del Piemonte il Bilancio di Mandato relativo al periodo 2016-2021, registrando un aumento significativo delle proprie prestazioni rispetto al quinquennio precedente.

Numeri da record

In particolare, numeri da record si sono registrati per quanto riguarda le conciliazioni per risolvere le controversie tra cittadini e compagnie telefoniche, arrivate a superare quota 36mila, e la somma complessiva restituita agli utenti, in grado di raggiungere i 12,3 milioni di euro: “Le nostre parole d'ordine - ha commentato il presidente di Corecom Alessandro De Cillis – sono state innovazione e attenzione ai cittadini: un altro risultato di tutela importante è stato raggiunto con il significativo aumento del numero di istanze provenienti al di fuori della Provincia di Torino”.

Gli altri ambiti di intervento

Tra gli altri ambiti di intervento citati all'interno del Bilancio, un posto di rilievo è stato occupato da disinformazione e fake news, bullismo e del cyberbullismo, monitoraggio delle trasmissioni delle tv locali, vigilanza dei sondaggi su testate e periodici locali, vigilanza sugli impianti radiotelevisivi, gestione delle domande per l'accesso radiotelevisivo, par condicio e tenuta del registro degli operatori delle comunicazioni.