Il 5 dicembre i Borghi e la Cojta fanno festa insieme alla Raf diurna La Tavolozza

La Cojtà e Borghi in festa...con Raf diurna La Tavolozza della “Cooperativa Il Margine” e l’“Istituto Comprensivo 66 Martiri” organizzano domenica 5 dicembre un momento di festa e aggregazione che si svolgerà nell’ambito del parco Le Serre, a Grugliasco .

Il ritrovo è alle 15 con la visita guidata di Villa Boriglione e del parco per poi proseguire alle 16,45 con l'inaugurazione del presepe della pace e alle 17,15 la presentazione alla Nave degli abeti creativi di Natale destinati ai negozi della città, realizzati dagli ospiti della Raf diurna La Tavolozza, delle Comunità di via Cotta, via Di Nanni, viale Radich e dagli asili, dagli allievi delle scuole dell’Istituto Comprensivo 66 Martiri.