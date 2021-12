"Che Natale", dal 4 dicembre a Chieri prendono il via eventi e iniziative di fine anno

Con l'accensione delle video proiezioni sulle facciate del Duomo e della Chiesa di San Bernardino e sull’Arco di Trionfo, seguita dal concerto delle Orchestre dell’Associazione Isla de Musiqueros, sabato 4 dicembre, alle 17,30, in piazza Duomo, prenderanno il via gli eventi programmati dalla Città di Chieri per la rassegna “CHE NATALE!”

L'atmosfera natalizia conquisterà la città per un mese. Strade, vicoli e piazze di Chieri saranno ravvivate dalle luminarie e accoglieranno un cartellone di iniziative imperdibili: un vero e proprio viaggio per i chieresi e i turisti che potranno arrivare in città e visitarne anche le splendide chiese, che ospiteranno numerosi concerti.

“CHE NATALE!” è un intreccio di itinerari: dall’arte allo spettacolo di strada, dalla musica sacra alle canzoni natalizie, dalle tradizioni del Natale alle videoproiezioni con un’attenzione a tutti i tipi di pubblico.

“Il cartellone di CHE NATALE! dimostra come Chieri stia moltiplicando i suoi sforzi per essere sempre più una meta turistica e culturale-afferma Antonella Giordano, assessore alla Cultura della Città -È un impegno che può contare sulla collaborazione di tanti protagonisti del mondo della cultura chierese. La realizzazione delle attività, infatti, è stata possibile anche grazie a uno sforzo corale, che conferma la vivacità della nostra comunità. CHE NATALE!-sottolinea l’assessore-sarà una nuova occasione per respirare lo straordinario desiderio di partecipazione che la nostra città sa esprimere”.

“CHE NATALE 2021” è un progetto della Città di Chieri, realizzato in collaborazione con la ProChieri e il Festival Mirabilia, con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e riconosciuto da Turismo Torino e Provincia.

PROGRAMMA

- Chieri in Luce

- Adventum Incantum

- Armonie di Natale

- Le Strade del Natale

- …e tanto altro ancora

CHIERI IN LUCE

Il progetto Chieri in luce vuole valorizzare, riqualificare e riattualizzare il patrimonio storico e architettonico attraverso un’illuminazione artistica che coinvolge monumenti ed edifici simbolo dell’identità cittadina. Non si tratta di una semplice illuminazione ma di una complessa e suggestiva proiezione artistica, che guarda a consolidate esperienze straniere, per esempio Madrid, Lione e la Fête des Images di Épinal, città francese gemellata con Chieri.

Ogni anno un monumento chierese viene illuminato, così da “restituirlo” alla comunità e regalare cultura e bellezza ai cittadini e ai turisti. Si è iniziato nel 2019 con l’Arco Trionfale (con un mapping che si ispira alla trama di un tessuto di inizio ‘900 conservato nell’Archivio della Fondazione Chierese per il Tessile); nel 2020 è stata la volta della chiesa monumentale dei Santi Bernardino e Rocco (su cui quest’anno ci sarà una nuova proiezione statica che ne valorizza la volta). La novità principale è il mapping che illuminerà la facciata del Duomo (Collegiata di Santa Maria della Scala), con una proiezione statica che si ispira alla Pala o Polittico Tana, conservata nel Battistero, raffigurante la Natività.

La Collegiata di Santa Maria della Scala, costruita intorno al 1037, è uno dei più grandi edifici del gotico piemontese. La Pala Tana, datata 1503, è un dipinto rinascimentale e gotico, opera del fiammingo Gomar Davers (o d’Anvers) e di Francesco Berglandi, raffigurante la Natività.

Le proiezioni sono a cura della Vies di Santena e realizzate dall’azienda Proietta di Avigliana, che ha lavorato su una fotografia scattata dal Gruppo Fotografico EffeOtto di Chieri. Le proiezioni resteranno accese tutti i giorni dall’imbrunire fino a tarda serata, fino all’Epifania.

ADVENTUM INCANTUM

Ritorna la rassegna di musica corale sacra “ADVENTUM INCANTUM” (4, 11, 18 e 24 dicembre), con la direzione artistica del Maestro Andrea Damiano Cotti, che ha appena vinto un importantissimo premio internazionale di composizione per organo. Nelle principali chiese di Chieri si esibiranno le Orchestre dell’Associazione Isla de Musiqueros Orchestr’abile, l’Accademia dei Solinghi, la Corale civica Musicainsieme & Orchestra Musica Manens e il Coro del Duomo.

ARMONIE DI NATALE

Si inizia il 7 con un concerto della rassegna ANTIQUA e si conclude e il 30 dicembre con la rassegna CONSERVATORI IN PIEMONTE a cura di Francesco Ronco e il concerto degli allievi del Conservatorio di Alessandria. Arricchiscono il programma cinque concerti di corali, che animano sempre il periodo natalizio a Chieri, dal Coro Pentagahamma, alla Filarmonica e Coro Free Spirit, dal Coro Alpino Cavoretto, al Coro Gospel SI FA SOUL SINGERS, alla Corale Santa Maria di Nazareth di Pessione.

LE STRADE DEL NATALE

Si rinnova la collaborazione con il Festival Mirabilia che l’8 e il 18 dicembre proporrà gli spettacoli di due compagnie di Teatro di Strada: “la Famiglia Mirabella”, ovvero energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro, musica per le vie della città a cura de Il Teatro Viaggiante e il Silence Teatro con lo spettacolo itinerante “Come Angeli del cielo”.

Non mancheranno i Babbi Natale Itineranti a cura di Pro Chieri, i Babbi Bike e “La camminata dei Babbi Natale” con le cuffie Silent.

Inoltre, il 12 ed il 19 dicembre l’orchestra Multietnica MoM di Gian Giacomo Parigini di ALA, artisti liberamente associati, si veste dei colori del Natale con una performance da strada con Zampogne e Ciaramelle per ascoltare le antiche novene alle quali si alterneranno le ritmiche gioiose del Comunicato Samba di Gilson Silveira. Le litanie pastorali avranno come contrappasso il gioco sfrenato delle ritmiche latine che porteranno gioia e trasporto fra tutte le persone che affolleranno le vie del Natale. Ogni mezz'ora partirà una performance diversa e posizionata diametralmente opposta all’altra così che sia possibile una partecipazione ampia e diffusa di pubblico per poi unirsi in un'unica performance finale al centro del percorso, che prevede il passaggio da piazza Cavour a via Palazzo di Città, per poi proseguire in via Vittorio Emanuele, Via Carlo Alberto e Piazza del Duomo.

… E TANTO ALTRO ANCORA

Un fitto calendario di iniziative ed eventi tra letture natalizie, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, i mercati natalizi e dei prodotti del Distretto del Cibo, oltre ai Musei di Chieri, alle mostre di Tramanda aperte in cinque diverse sedi, alle iniziative della Biblioteca.

Tra i tanti appuntamenti ricordiamo sabato 4 dicembre lo spettacolo teatrale “Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa” (Luis Sepulveda) e sabato 11 dicembre la lettura teatrale “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” (Luis Sepulveda) a cura di Assemblea Teatro.

Giovedì 16 dicembre, al Cinema Splendor, l’Associazione ASD ARTEDANZA presenta il film “Chieri si Racconta Danzando”: gli allievi di Artedanza danzano usando come scenografia naturale i luoghi di interesse storico culturale della città di Chieri: Chiese, Piazze, Monumenti, Museo del Tessile e Ricamo Bandera, Tessiture Storiche Contemporanee, i vigneti da cui si produce il Freisa e i luoghi frequentati da Don Bosco durante i suoi anni chieresi.

Il programma completo su

www.comune.chieri.to.it