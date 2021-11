Camera, "Martin Parr. We love sports": incontro con Walter Guadagnini e Luca Beatrice

In occasione della mostra “Martin Parr. We Love Sports”, un lungo percorso tra le immagini che il fotografo inglese ha dedicato al mondo dello sport, giovedì 2 dicembre alle ore 18.30, CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia propone l’incontro “Dal goal al click. Quando la fotografia sportiva diventa icona”.

Lungi dall’esaurirsi nella funzione documentaria e cronachistica, la fotografia sportiva ha spesso assunto significati più ampi, facendosi portatrice dei più importanti valori dello sport e inserendosi, a pieno diritto, nell’immaginario collettivo.