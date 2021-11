Da oggi al 1° dicembre, al via il TFL Meeting Event

Il 30 novembre e 1° dicembre a Torino si terrà il TFL MEETING EVENT, evento che ogni anno porta in città una nuova generazione di talenti del cinema mondiale i cui film sono stati sviluppati dal TFL.

Sul palco della Scuola Holden, la 14a edizione presenta davanti a un pubblico di 150 professionisti internazionali in cerca di nuovi autori e film su cui puntare, 37 progetti <wbr></wbr>presentati da altrettanti team creativi composti 55 tra sceneggiatori, registi e produttori da 36 paesi:

- 20 progetti di ScriptLab focalizzato sullo sviluppo di sceneggiature;

- 10 progetti di FeatureLab, opere prime o seconde sia di finzione che documentari in fase avanzata di sviluppo, che hanno affrontato diversi aspetti del filmmaking, dalla scrittura alla produzione, dalla regia alla distribuzione;

- 7 film sviluppati negli anni passati dal TFL, prossimi a esordire nel circuito dei festival internazionali, saranno svelati durante lo show case TFL Coming Soon

In contemporanea, il 39° TFF, propone 6 titoli TorinoFilmLab realizzati nel 2021: in concorso Feathers del regista egiziano Omar El Zohairy, che partecipato al TFL nel 2016 e nel 2017, vincitore del primo premio de La Semaine de la Critique 2021, e fuori concorso Human Factor di Ronny Trocker, da ScriptLab 2017.

La sezione TorinoFilmLab propone <wbr></wbr>Natural Light, sviluppato a AdaptLab 2016 e poi FeatureLab 2017, film d'esordio del regista ungherese Dénes Nagy che grazie a questo titolo si è aggiudicato l'Orso d'Argento per il Miglior Regista alla Berlinale e che sarà a sua volta giurato al Meeting Event per scegliere i prossimi progetti a cui destinare i Production Awards; Piccolo Corpo di Laura Samani che ha partecipato a ScriptLab 2017 e FeatureLab 2018; Taste del vietnamita Lê Bảo, FeatureLab <wbr></wbr>2017 e Premio Speciale Giuria Encounters Berlinale; T<wbr></wbr>he Staffroom di Sonja Tarokić sviluppato in ScriptLab 2015 e FeatureLab 2016.

Il TFL Meeting Event si svolge nell'ambito di TFI Torino Film Industry, un progetto di Film Commission Torino Piemonte che comprende e mette in rete il TFL Meeting Event con i Production Days organizzati dalla stessa FCTP e il 6° Torino Short Film Market organizzato dal Centro Nazionale del Cortometraggio.