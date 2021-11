Torta salata per il decimo compleanno del grattacielo della Regione: "Uno scandalo nazionale" [VIDEO]

Anni, ma accanto al discorso tempo c'è anche una questione legata a risorse e cause legali, comprese le vicende legate ai sospetti d'inquinamento. " È uno dei peggiori esempi d'Italia di un'opera incompiuta - dice Igor Boni , presidente dei Radicali italiani - . Soltanto noi siamo rimasti attenti in maniera ossessiva a una vicenda che riguarda i cittadini, le risorse pubbliche, ma anche le condizioni di chi lavora ". " È inammissibile che la data di trasferimento sia slittata sempre di più, anno dopo anno. Uno scandalo, dopo dieci anni ".

Il taglio, dunque, non è a un nastro, ma a una torta salata. "Salata come i conti e i costi per la collettività", dice Boni. Mentre Giulio Manfredi, dell'Associazione Aglietta, aggiunge: "Il concetto di costruzione era legato all'open space. Con la pandemia, forse bisogna rivedere anche questo".