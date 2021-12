La nuova edizione del festival "Il mio posto nel mondo" del Museo del Risparmio dedicata ai giovani e allo spirito ribelle

Torna il 2 e 3 dicembre il Festival “Il mio posto nel mondo”, evento che il Museo del Risparmio in collaborazione con il Museo Lavazza dedica agli studenti delle scuole secondarie di II grado per promuovere la riflessione sull'importanza di investire nel capitale umano, individuando e coltivando i propri talenti.

Tema centrale dell’edizione 2021, dal titolo “Siate ribelli. Non “zitti e buoni”, è lo spirito ribelle e le strategie per coltivarlo. Cosa hanno in comune personaggi come Napoleone Bonaparte, Elon Musk, Houdini e Massimo Bottura? Ognuno di loro ha innovato il proprio ambito di attività scostandosi dagli standard dell’epoca, infrangendo le regole e andando controcorrente. Sono “ribelli” che hanno agito da propulsori del cambiamento, sfidando pregiudizi e stereotipi. Ma il talento ribelle è anche quello che ci permette di affrontare le sfide quotidiane in maniera non convenzionale. Coltivarlo è possibile e la ricetta è un mix di ingredienti che ognuno di noi può allenare e far emergere.

“Il mio posto nel mondo” si svolgerà in formato digitale e sarà aperto agli studenti di tutte le scuole italiane e a tutti coloro che vogliono scoprire come coltivare il talento “ribelle”, che potranno seguire in diretta streaming le video interviste a testimonial d’eccezione come Gabriella Greison, fisica, scrittrice, performer teatrale, Ilaria Galbusera, atleta della Nazionale italiana di pallavolo sorde, Roberto Battaglia, manager e autore de “Startupper in azienda. Liberare il potenziale imprenditoriale”, Filomena Floriana Ferrara, Direttore Fondazione IBM Italia, Corporate Social Responsibility Leader e Master Inventor IBM, Marco Piccolo, Amministratore Delegato Reynaldi Srl e imprenditore etico, Ilaria Fava, avvocato esperto di innovazione, start up e venture capital, Elena Loewenthal, Direttore Fondazione Circolo dei lettori, scrittrice ed editorialista, Michele Mariani, Executive Creative Director Armando Testa, Francesco Vena, CEO Amaro Lucano.

Per maggiori informazioni sul programma del Festival: https://www.museodelrisparmio.it/il-mio-posto-nel-mondo-2021/

Il Festival nasce dalla convinzione che scoprire i propri talenti e coltivarli al meglio sia la grande sfida delle giovani generazioni. Stimolare i ragazzi a riflettere sul capitale umano - inteso sia in termini di acquisizione di conoscenze e competenze sia come fattore produttivo capace di innescare la crescita economica e sociale - è una priorità per aiutarli ad essere protagonisti del loro futuro.

L’evento online è aperto anche alle scuole secondarie di II grado, ed è ad ingresso gratuito. Per registrarsi occorre inviare una mail a prenotazionimdr@civita.art.

Il Museo del Risparmio è l’iniziativa di educazione finanziaria di Intesa Sanpaolo. È aperto dal 2012 ed è membro fondatore dell’International Federation of Finance Museums (IFFM), una rete internazionale di musei, privati e pubblici, dedicati al tema della finanza.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL “IL MIO POSTO NEL MONDO”

2 DICEMBRE

9.10 Saluti di apertura di GIOVANNA PALADINO, Direttore e Curatore Museo del Risparmio, e intervista a GABRIELLA GREISON

9.30 Dialogo con ILARIA GALBUSERA

10.10 Dialogo con ROBERTO BATTAGLIA

11.00 Dialogo con FILOMENA FLORIANA FERRARA

11.40 Dialogo con MARCO PICCOLO

12.20 Dialogo con ILARIA FAVA

3 DICEMBRE

9.15 Saluti introduttivi e moderazione interviste a cura di MARCO AMATO, Direttore Museo Lavazza

9.30 Dialogo con ELENA LOEWENTHAL

10.30 Dialogo con MICHELE MARIANI

11.30 Dialogo con FRANCESCO VENA