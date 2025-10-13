Cinema: con "A Big Bold Beautiful Journey" un viaggio straordinario nei sentimenti

A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario segue le vicende di due single, che si incontrano a un matrimonio e intraprendono un misterioso viaggio guidato da un GPS speciale. Durante il percorso, che include portali magici che li riconducono al loro passato, i due affrontano ricordi e esperienze che hanno lasciato un segno nelle loro vite, mentre esplorano i loro sentimenti e la possibilità di un futuro insieme.

TITOLO: A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario

TITOLO ORIGINALE: A Big Bold Beautiful Journey

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

CASA DI DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures

PAESE DI PRODUZIONE:Stati Uniti d'America, Irlanda

GENERE: avventura, drammatico, fantastico

REGIA: Kogonada

CAST: Colin Farrell, Margot Robbie, Kevin Kline, Jennifer Grant, Jacqueline Novak, Calahan Skogman, Chloe East, Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen, Yuvi Hecht, Shelby Simmons, Jodie Turner-Smith, Sarah Gadon, Lucy Thomas, Brandon Perea .

DURATA: 109 minuti

RECENSIONE

A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario sembra essere uscito da un soggetto di Michel Gondry o di Charlie Kaufman. E' un film che usando la metafora del viaggio riesce a integrare generi differenti tra loro, che vanno dal romantico al fantastico, fino ad arrivare all'avventura e al drammatico.

Il punto di partenza del film appare essere proprio Se mi lasci ti cancello (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), diretto da Gondry e sceneggiato da Kaufman, dove Kate Winslet e Jim Carrey si fanno cancellare la memoria per dimenticare il loro amore, ma poi, conducendo una vera e propria battaglia per esso, intraprendono un viaggio vorticoso che li riporta a tentare una nuova unione. Kogonada, con i due attori protagonisti, che sono Margot Robbie e Colin Farrell, crea una trama simile che mira a criticare il materialismo e cinismo sentimentale che domina i nostri tempi.

Kogonada forse si rifà troppo a un film che sembra aver scelto come modello ispiratore, perché il confronto diventa inevitabile, e pur essendo una buona pellicola, la sua non arriva ai livelli del modello originale, mentre invece risulta in perfetta sintonia sullo schermo l'accoppiata Robbie - Farrell. Tra i due si crea fin da subito una chimica che poi pervade i loro personaggi, rendendoli una coppia di fidanzati perfettamente credibile .

Kogonada riesce comunque ad assemblare bene elementi espressivi molto diversi tra di loro, essendo capace di far cogliere il reale senso della storia allo spettatore, che trascorre due ore senza mai annoiarsi.

Voto: 3,5/5