L’igienizzazione corretta dei luoghi di lavoro e di incontro quotidiano

La pulizia e l’igienizzazione degli ambienti chiusi in cui le persone trascorrono parecchio tempo sono fondamentali per superare in maniera ottimale le sfide quotidiane che la pandemia continua a porre nella nostra società.

L’importanza della pulizia e dell’igiene in azienda

Se all’interno delle nostre case è relativamente semplice mantenere delle condizioni di igiene e di pulizia tali per le quali evitare situazioni controproducenti dal punto di vista dei contagi, in ambito lavorativo le cose si fanno decisamente più complesse. Sin dalla scelta dei detersivi per pulire l’ufficio passando per i prodotti indispensabili per l’igiene delle persone, in realtà, in un ufficio è molto difficile prevenire tutte quelle potenziali situazioni di rischio che si manifestano ogni giorno. Per quanto ci si possa astenere dal compiere gesti consuetudinari – come la stretta di mano o altre occasioni di contatto umano – in realtà il fatto di entrare saltuariamente in contatto con persone che provengono da contesti molto differenti moltiplica le occasioni di contagio. Ecco perché, in questo senso, è sicuramente molto importante puntare su tutte quelle misure e buone abitudini che, almeno dal punto di vista di un impegno formale, possono contribuire attivamente a prevenire potenziali nuovi focolai di contagio. Ecco perché, oltre a preoccuparsi delle maniglie e delle scrivanie, però, è altrettanto fondamentale avere un occhio di riguardo pure per tutte le sedute o, ancora, per eventuali materiali condivisi tra tante persone differenti. Un esempio eloquente a questo proposito è rappresentato da eventuali device utilizzati in comune o, ancora, da interfacce per la prenotazione o per l’espletamento in autonomia di mansioni ordinarie (acquisto di biglietti,…). Allo stesso modo, anche i servizi igienici meritano indubbiamente un’attenzione particolare, dato il transito continuo di persone che ne usufruiscono e che, a questo proposito, non sempre adottano le precauzioni richieste dalle circostanze.

Cosa non far mai mancare tra i prodotti per l’igiene di persone e ambienti

Come abbiamo avuto modo di sottolineare nel precedente paragrafo, in una location che ospita delle attività professionali non è ovviamente possibile prevenire ogni potenziale fattore di rischio di contagio. Tuttavia, evitare ad esempio che le persone non possano igienizzarsi correttamente le mani dopo aver toccato degli oggetti in ufficio, o in seguito ad aver usufruito del bagno, non è un compito tanto difficile. Acquistare delle confezioni in quantità adeguata di gel igienizzante è ovviamente un dovere dei nostri tempi. Questo prodotto, del resto, può essere usato anche al di là del particolare periodo pandemico per velocizzare la routine dell’igiene delle mani, soprattutto laddove non fosse possibile ricorrere frequentemente ad acqua e sapone. Gli spray e gli erogatori di soluzioni igienizzanti per le superfici a base di alcool possono facilitare notevolmente il compito di mantenere in perfette condizioni le scrivanie, ma non solo quelle. A supporto della normale ventilazione degli ambienti lavorativi, si dovrebbe valutare l’impiego dei purificatori d’aria, una soluzione che consente anche di fronteggiare i rigori dell’inverno in un’atmosfera un po’ più salubre, senza lo sciupio energetico causato dall’apertura prolungata di porte e finestre. Nonostante tutte queste accortezze, però, la situazione pandemica resta delicata ed impone tutta una serie di piccoli accorgimenti atti ad evitare scenari spiacevoli per tutti.

La quotidianità richiede ancora una certa attenzione

Nonostante tutti i progressi ottenuti ad oggi nel contrasto alla pandemia, il trend attuale dei contagi – soprattutto in altri paesi – è particolarmente in crescita. L’esigenza quindi di non abbassare la guardia all’interno delle aziende, dove il transito di persone è davvero notevole, non può essere trascurata in alcun modo. Tutte quelle superfici che possono essere toccate da individui differenti e quei supporti con cui le persone interagiscono costantemente, richiedono evidentemente una cura particolare. Allo stesso modo, anche l’aria all’interno degli ambienti operativi deve essere costantemente ricambiata, in maniera tale da contrastare efficacemente il rischio di contagio tramite particelle sospese per l’aria. Tutte queste accortezze, nel tempo, dovrebbero permetterci di fare ritorno ad una situazione di normalità, con la possibilità di dedicarci alle nostre attività quotidiane senza restrizioni particolari.