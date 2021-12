Il 3 dicembre triplo evento al Museo del Grande Torino di Grugliasco

Con orgoglio il Museo comunica che gli indotti di questa edizione della Hall Of Fame Granata sono: per la categoria difensori Angelo Cereser, giocatore del Toro dal 1962 al 75, per quella attaccanti Gianni Bui, che segnò per la squadra granata dal 70 al 74, e per quella dirigenti il compianto Giancarlo Bonetto, ex presidente del Circolo Soci ed ex presidente del Collegio dei Fondatori della Fondazione Filadelfia. Alla serata parteciperanno i due ex calciatori e Marco Bonetto, figlio di Giancarlo.