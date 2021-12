Sport montani, il Consiglio regionale approva la legge sull'eliski

La legge sulla pratica degli sport montani invernali ed estivi e la disciplina dell'attività di volo in zone di montagna è stata approvata oggi a maggioranza dal Consiglio regionale, con 23 voti a favore e 6 contrari.

La discussione in Aula si è incentrata soprattutto sull’uso dell’eliski e sulla costruzione di nuovi fabbricati vicino alle piste da sci. L’eliski (volo alpino) è consentito dal primo dicembre al 31 maggio, esclusivamente nei comuni con impianti di risalita attivi. Si tratta di Alagna, Formazza e Macugnaga nel Vco; Sauze d’Oulx, Cesana e Sestriere nel Torinese, nonché a Sauze di Cesana. Nelle aree naturali protette e in quelle della rete Natura 2000, l’attività di volo è consentita solo con autorizzazione del gestore. Il servizio di elitaxi è consentito solo per gli over 70 e i disabili.

L’utilizzo dell’elicottero è permesso inoltre per il recupero dei cervi abbattuti (soltanto nel periodo di apertura della caccia) dalle ore 10 alle 17.

Per quanto riguarda le nuove costruzioni, esse non sono permesse nella fascia di rispetto delle piste, già prevista dalla precedente normativa in 20 metri. Qualsiasi intervento consentito sugli edifici esistenti non potrà mai ridurre la distanza dalla pista (di discesa o fondo) rispetto a quella esistente.

Nelle dichiarazioni di voto finali la consigliera Sarah Di Sabato (M5s) ha ribadito la contrarietà del suo gruppo alla legge: “Qui dovremmo parlare soltanto di Pnrr non di queste cose, questo interessa ai piemontesi. Invece il Consiglio regionale è impegnato a violentare le montagne. Questa legge porterà danni ambientali incalcolabili alla montagna e non solo”.

“Abbiamo approvato una norma equilibrata e di buon senso che stabilisce giuste regole per praticare lo sport in montagna – ha ribattuto il capogruppo della Lega Alberto Preioni - In soli sette comuni su 1200 in Piemonte si torna all’utilizzo dell’elicottero (l’eliski è previsto soltanto per portatori di handicap e anziani), senza fare alcuna violenza alla natura, perché non dobbiamo dimenticare che l’economia montana vive di turismo”.

Daniele Valle (Pd) nel suo intervento finale ha sottolineato: “Con questa legge permettiamo una maggiore attività e presenza dell’uomo in montagna, ma in realtà il nostro ambiente montano dovrebbe essere mantenuto incontaminato e non dovrebbe essere visto soltanto come fonte di servizi. La pratica dell’eliski era meglio regolamentata prima. Durante la discussione di questa legge la maggioranza ci è venuta incontro in diversi aspetti, ma serve un piano strategico complessivo sulla montagna”.

“Oggi siamo arrivati ad una soluzione buona per tutti – ha detto il consigliere Paolo Bongioanni (Fdi). Le opposizioni ci hanno dato molti suggerimenti che noi abbiamo ascoltato. Questa norma va incontro alle esigenze del territorio: per esempio la comunità di Limone Piemonte sarà contenta perché avrà un grande miglioramento sul fronte del turismo”.

Il consigliere Giorgio Bertola (M4o) ha espresso un voto assolutamente contrario alla legge “sulla quale gli emendamenti delle opposizioni sono riusciti soltanto a limitare i danni”.

Per Marco Grimaldi (Leu) “E’ una legge che vede le Alpi come un parco giochi per i ricchi. Sono stati aumentati tutti i limiti. La montagna dovrebbe essere un laboratorio di sviluppo sostenibile, invece la pratica dell’eliski è esattamente il contrario. Le altre zone montane in Italia e all’estero puntano su un ambiente montano pulito e incontaminato, noi invece puntiamo sul volo degli elicotteri e sull’aumento della cubatura edilizia”.