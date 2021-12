Scarponi allacciati e tutto pronto: sabato al via la stagione sciistica in alta val di Susa

C’è grande attesa e c’è tanta voglia di sciare. Grazie all’abbondante nevicata di metà novembre, che in quota ha portato quasi un metro di neve, e alle temperature particolarmente rigide degli ultimi giorni, le piste si presentano in condizioni ottimali per inaugurare la stagione. Sabato 4 dicembre si inizierà quindi a sciare nelle aree di Sestriere e Sauze d’Oulx.



In particolare, nel fine settimana si potrà sciare a Sestriere utilizzando gli impianti seggiovia Cit Roc, seggiovia Garnel, sciovia Baby, tappeti Jolly, seggiovia Trebials e seggiovia Nuova Nube. Mentre a Sauze d’Oulx sarà operativa la seggiovia Sportinia, ma anche la seggiovia Rocce Nere e il tappeto Minisportinia. Ma la situazione è in continua evoluzione ed il programma giornaliero di apertura piste ed impianti viene aggiornato quotidianamente.