Inchiesta Juventus: pm potrebbero sentire il procuratore di Cr7

Continuano senza sosta gli interrogatori dei magistrati della Procura di Torino che indagano su plusvalenze e bilanci della Juventus.

Oggi è toccato al responsabile della squadra under 23 bianconera, Giovanni Manna, a dimostrazione di come i pm stiamo allargando il raggio dell’inchiesta, non soffermandosi soltanto agli “affari” riguardanti la prima squadra.

Particolare attenzione anche alla “questione Cristiano Ronaldo”, dopo che nel decreto di perquisizione disposto dalla Procura i magistrati, a proposito del campione portoghese, hanno riportato uno stralcio di un’intercettazione, che faceva riferimento a una scrittura privata “carta famosa che non deve esistere teoricamente" riguardante il rapporto contrattuale e le retribuzioni arretrate del fuoriclasse lusitano.

Non è quindi da escludere che dopo questa prima tornata di interrogatori, i magistrati possano convocare il procuratore di Cr7 Jorge Mendes, che da anni assiste Ronaldo.