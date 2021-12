Thyssen, traslate le salme delle vittime del rogo del 2007: dolore e rabbia dei familiari

Sono ore di dolore e rabbia per le famiglie dei 7 operai morti nel rogo della Thyssen a pochi giorni dell'anniversario della tragedia. Il 6 dicembre ricorrono i 14 anni.

Le salme di 5 delle 7 vittime sono state traslate dal luogo di sepoltura in cui si trovavano al mausoleo realizzato al cimitero Monumentale in memoria loro e di tutti i morti sul lavoro.

Per i familiari, che da tempo attendevano questa sorta di riconoscimento, non è stato comunque un momento facile da affrontare, insieme al dolore si è infatti rinnovata la rabbia per non aver avuto giustizia. "Dopo anni di sofferenza, questo è il risultato", accusa all'Ansa Laura Rodinò, sorella di Rosario, che anche invitato un messaggio al ministro della giustizia Bonafede che si era occupato della vicenda. "Adesso i ragazzi sono in un monumento per tutti, mentre gli assassini sono ancora fuori dalla galera".