Sovraccarico il sito SalutePiemonte.it: problemi nel ritiro esito tamponi

Disagi per chi questa mattina deve utilizzare SalutePiemonte.it. Il sito web infatti, come riporta un annuncio pubblicato in homepage", "causa sovraccarico del sistema in data odierna tutti i servizi potrebbero subire rallentamenti".

Sul sito si prenotano esami e ritirano referti

Sul portale sono reperibili tutte le informazioni relative al Covid-19, ma soprattutto è possibile prenotare visite ed esami e ritirare referti, utilizzando il codice fiscale ed il numero di tessera sanitaria. Tra questi ultimi rientra anche l'esito dei tamponi molecolari effettuati presso gli hub delle Asl piemontesi. Servizi che al momento non risultano disponibili.

Cliccando all'interno dei diversi settori compare il messaggio "Non è stato possibile ottenere i dati necessari. Prova ad effettuare nuovamente login", con l'invito a ritornare all'home page.