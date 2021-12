Incendio ad Avigliana, i vigili del fuoco intervengono e salvano la stalla vicina al rogo

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti alle 18,45 ad Avigliana in via Rivera per l'incendio di un deposito di rotoballe.

Sul posto la squadra "41" Gr di Grugliasco e quelle volontarie di Avigliana, Almese e Rivalta oltre che le autobotti della sede centrale, dei volontari di Borgone e di San Maurizio.



Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza delle circa 50 rotoballe hanno permesso di fermare le fiamme prima che si propagassero alla stalla vicina. L'intervento è terminato alle 23.