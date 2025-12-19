La corsa in ambulanza verso l'ospedale di Susa si è rivelata inutile: è morto l'uomo che era stato rinvenuto questa mattina in grave stato di ipotermia a Gravere, in Val di Susa. L'allarme è scattato con le prime luci del giorno e i soccorritori del 118 di Azienda Zero sono intervenuti alle 8.40 in regione Morelli, presso un'isola ecologica.
Subito preso in cura per i danni dovuti al freddo, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Susa, dove è stato dichiarato il decesso.
In Breve
venerdì 19 dicembre
giovedì 18 dicembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cultura e spettacoli
Attualità
Cronaca | 19 dicembre 2025, 15:35
Tragedia a Gravere, uomo trovato in ipotermia vicino a un'isola ecologica: è morto in ospedale
I soccorritori del 118 sono intervenuti alle 8.40 nel Comune della Val di Susa, in regione Morelli. Inutile la corsa in ambulanza a Susa
La corsa in ambulanza verso l'ospedale di Susa si è rivelata inutile: è morto l'uomo che era stato rinvenuto questa mattina in grave stato di ipotermia a Gravere, in Val di Susa. L'allarme è scattato con le prime luci del giorno e i soccorritori del 118 di Azienda Zero sono intervenuti alle 8.40 in regione Morelli, presso un'isola ecologica.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?