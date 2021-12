Fondazione Tpe, Andrea De Rosa nuovo direttore

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Piemonte Europa ha proceduto alla nomina di Andrea De Rosa quale Direttore della Fondazione. De Rosa ricoprirà l’incarico per tre anni succedendo all’attuale direttore ad interim Fabio Rizzio.



La Presidente Maddalena Bumma: "Ringrazio sinceramente i nostri Soci fondatori, Regione Piemonte, Città di Torino e Associazione Teatro Europeo, e tutto il Consiglio di Amministrazione per il confronto proficuo e costruttivo che ha consentito di individuare, per la direzione di TPE, la figura più rispondente alle esigenze della Fondazione. Esprimo i migliori auguri di buon lavoro ad Andrea De Rosa, apprezzato regista del panorama nazionale e internazionale, per questo nuovo percorso all’interno di TPE; sono certa contribuirà alla crescita ed alle prospettive di sviluppo e innovazione del nostro Teatro. Un sincero e doveroso ringraziamento a Fabio Rizzio che ha saputo guidare in modo solido e competente la struttura in questa fase di transizione, e a Valter Malosti che con la sua direzione ha favorito lo sviluppo culturale e artistico di TPE, consolidandolo come polo del contemporaneo".