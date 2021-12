Una nuova stagione teatrale per Poirino: è firmata da Onda Larsen

“Wonderland: la meraviglia continua” è la seconda stagione teatrale organizzata a Poirino dalla compagnia teatrale torinese Onda Larsen in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e il Comune di Poirino, e grazie alla collaborazione dell'Associazione Le Gesta e Vissi d’Arte.

Al Salone Italia si alterneranno compagnie e artisti provenienti da tutta Italia, con spettacoli di tutti i tipi: dalla prosa alla musica, dal circo alla poesia, dal dramma alla commedia. Una nuova scommessa, non semplice, per provare a portare il teatro di qualità in provincia.

"Questa seconda stagione è per noi il vero punto di partenza dopo le difficoltà avute lo scorso anno per la pandemia. Quest’anno, siamo riusciti a confermare alcune realtà che ci avevano convinto lo scorso anno e a portare a teatro, addirittura un campione del mondo della pallavolo con uno spettacolo potente e coinvolgente soprattutto per i giovani e del quale siamo molto fieri", spiega Riccardo De Leo, vicepresidente di Onda Larsen. Aggiunge: "Ci saranno due grandi omaggi musicali, uno al “poeta” musicale De Andrè e un altro ai Beatles. Tornerà anche il circo e gli spettacoli di prosa: sono uno più coinvolgente dell’altro. Ci piaceva esordire con una compagnia di Savona che porta in scena 'I monologhi della vagina', un testo sia di ironia sia di denuncia sulle violenze nei confronti delle donne, in un periodo dove la soglia di guarda deve essere più alta che mai. Avremo anche un debutto della compagnia di Marco Gobetti, attore di grande credibilità e talento di Torino e una nostra produzione su un eroe sempre attuale: Arsenio Lupin".

VENERDì 3 DICEMBRE ore 21

I MONOLOGHI DELLA VAGINA

COMPAGNIA CATTIVI MAESTRI (da Savona)

Scritto da Eve Ensler

Diretto dai Cattivi Maestri

Con Francesca Giacardi, Maria Teresa Giachetta. Compagnia Cattivi Maestri.