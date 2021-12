"Difficile prendere un tram per chi è in sedia a rotelle: Comuni stop alle barriere architettoniche". Petizione alla Regione

Oggi, in occasione della Giornata internazionale delle persone con Disabilità, è stato organizzato un flash mob da +Europa, Radicali Italiani e Associazione Luca Coscioni davanti al Consiglio Regionale, dove è stato anche depositato ufficialmente la raccolta firme. "La legge 41 del 1986 - spiega Igor Boni, presidente dei Radicali Italiani - imponeva a tutti i Comuni di impegnarsi per l'abbattimento delle barriere architettoniche: dopo 35 anni la quasi totalità non ha approvato i PEBA". Da qui la richiesta a Palazzo Lascaris, tramite la petizione, di verificare nei municipi della Città Metropolitana l'approvazione della normativa. La giunta Fassino aveva approvato una mozione per eliminare a Torino le barriere architettoniche "che è rimasta sulla carta. Non si tratta solo di rispettare le leggi ma dare diritti a chi non li ha" conclude.

"Per disabile impossibile prendere tram o andare in un supermercato"