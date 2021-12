Torino FC 1906 festeggia i suoi 115 anni con Gelati Pepino

Un sodalizio che racchiude momenti di storia non solo della nostra città e del Piemonte, ma di tutta Italia. Da una parte il Torino, le cui gesta si intrecciano con la storia del nostro paese e del calcio italiano, di cui ha scritto pagine memorabili. Una squadra che ha suscitato l’entusiasmo di un’intera popolazione e unito, sotto la stessa bandiera e fede calcistica, migliaia di tifosi nell’immediato dopo guerra: in un periodo oggettivamente difficile, quegli undici giocatori, che mietevano successi ed erano conosciuti in tutto il mondo, sono stati simbolo di riscatto e rinascita per l’intero Paese.

Dall’altra Gelati PEPINO 1884, marchio storico torinese, tra i più antichi e conosciuti a livello nazionale e internazionale, ha attraversato la storia d’Italia portando ovunque il gusto del buon gelato, ma anche l’eleganza, la raffinatezza e l’attenzione nella selezione di materie prime di alta qualità, in poche parole, l’eccellenza del prodotto italiano. Il Brand che ha dato vita al Pinguino, il primo gelato su stecco da passeggio caratterizzato da una sottilissima copertura al cioccolato.