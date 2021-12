Il PalaNervi rinasce come deposito dei musei di Torino. E Lo Russo lancia il patto al governo Draghi

Spostare i depositi di tutti i musei di Torino all'interno dell'ex Palazzo del Lavoro. A lanciare la suggestiva proposta l'assessore comunale alla Cultura Rosanna Purchia, durante il dibattito per la presentazione del XXII Rapporto "Giorgio Rota" che ha fotografato gli impatti della pandemia su Torino. E a trasformare in realtà il sogno dell'ex Commissario del Regio i fondi Pnnr e React-Ue che saranno a disposizione nei prossimi mesi.

Il PalaNervi, un gioiello in Nizza Millefonti

Il gioiello realizzato dall'architetto Pier Luigi Nervi nel quartiere Nizza Millefonti, per le Celebrazioni dell'Unità d'Italia '61, da oltre dieci anni in stato di abbandono. Nel 2015 la caratteristica struttura metallica esterna, ormai completamente arrugginita, è stata ulteriormente danneggiata da una serie di incendi. Dallo scorso dicembre proprietario dell' immobile vicino a corso Maroncelli è Cassa Depositi e Prestiti, attraverso la società Pentagramma.

Purchia: “Arriveranno tante risorse, importante non perderle in piccoli progetti”

E Purchia, in occasione del Rota, ha lanciato una proposta per rilanciarlo. "Abbiamo tante risorse - ha spiegato - da spendere: l'importante è non perderle in piccoli progetti, ma concentrarli su grandi come il Palazzo del Lavoro, che può diventare il deposito dei musei di Torino. Questo consentirebbe di far risparmiare risorse, ridonando un palazzo in degrado al territorio".

Un annuncio accolto in maniera entusiasta dalla sovrintendente di Torino Luisa Papotti, che ha aggiunto: "Bisogna costruire una cabina di regia urbana sui grandi progetti, che è mancata in questi anni: penso ad esempio alla anche Cavallerizza e Manifattura Tabacchi".

Lo Russo a Draghi: “Lanciamo un patto”