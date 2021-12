Chieri riconosce la cittadinanza speciale per Ius Soli

Sabato 11 dicembre, alle ore 11, presso la Sala Conceria, in via Conceria, a CHIERI, si svolgerà la cerimonia di conferimento della “Cittadinanza speciale della Città di Chieri per IUS SOLI ”.

La “Cittadinanza speciale della Città di Chieri per IUS SOLI” è un solenne riconoscimento della comunità chierese concesso ai minori stranieri nati a Chieri o in Italia da genitori stranieri, residenti nel Comune di Chieri, e viene conferito dal Sindaco in occasione di una cerimonia pubblica, che si svolge ogni anno, in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (per l’occasione, la sera dell’11 dicembre il campanile di San Giorgio sarà illuminato di blu).

Spiega il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero: "In attesa che il Parlamento legiferi, riconoscendo lo Ius soli, il Comune di Chieri si è dotato di un regolamento per il riconoscimento della cittadinanza speciale a tutti i bambini nati in Italia da genitori stranieri e residenti in Chieri, un riconoscimento simbolico ma per noi molto importante, che ha lo scopo di promuovere e sostenere l’approvazione di una normativa nazionale che riteniamo urgente e necessaria".

Durante la cerimonia sarà consegnata un’attestazione di riconoscimento recante lo stemma della Città di Chieri e la dicitura “Cittadinanza Speciale IUS SOLI”.