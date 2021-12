Il Comune di Poirino conferisce la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri. La cerimonia ha avuto luogo nella mattinata di oggi, lunedì 6 dicembre, in Via Indipendenza, alla presenza di alte cariche civili, militari e religiose, nel piazzale antistante il monumento del Carabiniere dove è stata deposta una corona d’alloro ed eseguito l’alzabandiera.

Questa la motivazione: "In segno di riconoscenza per l’alto senso del dovere e della fedeltà dimostrati a favore dello Stato e delle sue Istituzioni, per la costante presenza e sostegno al fianco degli Enti Locali nell’affrontare e risolvere delicate questioni di comune interesse, per il contributo e gli interventi di prevenzione, repressione e controllo del territorio, per la difesa e sicurezza dei cittadini e della Comunità di Poirino".