Agri Christmas: una vetrina nel cuore di Torino per i prodotti tipici del territorio

Una grande vetrina, a cura di Confagricoltura Torino con il contributo della Camera di commercio di Torino , per conoscere, degustare e acquistare i migliori prodotti del nostro territorio. Dal 7 dicembre al 6 gennaio dalle 10 alle 18 all’ Hotel Roma Rocca Cavour in Piazza Carlo Felice 60 a Torino. Ingresso libero, degustazioni su prenotazione.

“Abbiamo deciso di allestire questa rassegna - dichiara Tommaso Visca, presidente di Confagricoltura Torino - per dar modo ai torinesi e ai numerosi turisti che scelgono la prima capitale d'Italia come meta per le loro vacanze natalizie di assaggiare e acquistare le specialità che prendono origine dalle nostre imprese agricole: per le feste di Natale e di fine anno portiamo le nostre cascine in città per presentare ciò che di bello e di buono facciamo ogni giorno”. Il programma aggiornato delle iniziative di Agri Christmas è su www.confagricolturatorino.it