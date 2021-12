Lega Salvini Piemonte, nel weekend i Congressi cittadini: ecco le scelte in provincia di Torino

Eletti i segretari cittadini di alcune località in provincia di Torino per la Lega

Numerosi e partecipati congressi cittadini, anche in provincia di Torino, con l’elezione da parte delle assemblee degli iscritti dei segretari di sezione, e dei direttivi. È ripartita a spron battuto, nel fine settimana, la stagione dei congressi della Lega Salvini Piemonte, ma anche in tutto il resto del paese: un centinaio complessivamente i congressi del week end.

“La Lega – sottolinea l’onorevole Riccardo Molinari, nella sua veste di Segretario piemontese del Carroccio – è un partito di popolo, e di persone abituate ad incontrarsi e confrontarsi nelle sezioni, oltre che ai gazebo e in mezzo alla gente. Questi due anni di pandemia hanno particolarmente pesato sui nostri militanti e attivisti, che davvero non vedevano l’ora di poter tornare a fare politica in presenza, guardandosi negli occhi e affrontando in maniera diretta e appassionata i problemi delle loro comunità locali. Auguro quindi buon lavoro a tutti i nuovi segretari cittadini, e ai loro direttivi: sono loro la spina dorsale della Lega, e la vera forza del nostro partito”.

Ecco i segretari cittadini eletti nel week end in provincia di Torino:

Avigliana

Segretario Cesare Borello

Sant’Ambrogio di Torino

Segretario Paolo Tonasso

Orbassano

Segretario Andrea Nava