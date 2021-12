Marcia No TAV mercoledì 8 dicembre, da Borgone a San Didero. Un evento a cui prenderanno parte anche diversi amministratori dei Comuni della Val di Susa, con l’intento di rinnovare il loro dissenso riguardo all’alta velocità Torino-Lione.

"Questo è l’unico fine per cui parteciperanno, nessun altro - specificano dall'Unione Montana Valle Susa -. Niente appoggio o legami con altri movimenti, come no vax e no green pass".